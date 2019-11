Supercoppa italiana, Juve-Lazio il 22/12 a Riad

La finale di Supercoppa italiana 2019 tra Juventus e Lazio si giocherà in Arabia Saudita, a Riad, il 22 dicembre alle ore 17.45 italiane (le 19.45 locali). La Lega Serie A ha confermato la decisione, dopo aver lasciato libera quella finestra oraria nella compilazione di anticipi e posticipi della diciassettesima giornata di campionato, quella che precede la pausa natalizia. Per la prima volta non ci saranno barriere di genere all`interno dell`impianto.