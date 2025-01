Supercoppa Italiana: ambasciata a Riad, Italia e Arabia unite in diplomazia sportiva

"La Coppa è in città! Un caloroso benvenuto a tutte le squadre!". È quanto scrive in un post sui social l'ambasciata d'Italia a Riad in occasione della Supercoppa italiana in programma da oggi, 2 gennaio, al 6 gennaio. "Primo grande evento di calcio internazionale dopo l'aggiudicazione della World Cup 2034 all'Arabia Saudita", si legge nel post, "Italia e Arabia Saudita unite nel segno del calcio e della diplomazia sportiva". Stasera la prima partita tra Inter e Atalanta su Canale 5.