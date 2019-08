"Spero che serva da esempio per gli arbitri donna e per tutte le ragazze che aspirano a diventare arbitri". Queste le parole rilasciate al sito ufficiale dell'Uefa della francese Stephanie Frappart, prima donna ad arbitrare una finale maschile, alla vigilia del Supercoppa tra Liverpool e Chelsea che si giocherà domani sera a Istanbul. "Sono molto felice ed è stata davvero una sorpresa", ha detto Frappart, che proviene dal dipartimento della Val-d'Oise, vicino Parigi. "Non mi aspettavo di ricevere l'incarico per la Supercoppa: è un grande onore per me e anche per le arbitri donne", ha aggiunto.