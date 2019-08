Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale ora designatore della Can A, guarda con soddisfazione alla scelta dell'Uefa di far arbitrare a una donna, Stephanie Frappart, la Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea. La prima donna per una finale big di uomini. "Credo sia la dimostrazione del successo del calcio femminile - ha spiegato a Raisport - del suo cambiamento a livello mondiale ed europeo. Qualcosa sta cambiando. Il mondiale del resto e' stato storico, per successo di pubblico, ma anche da un punto di vista tecnico".