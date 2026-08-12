Supercoppa Europea, Psg-Aston Villa 2-1: Kvara e Doué regalano il titolo a Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa Europea consecutiva: alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League battono 2-1 l'Aston Villa di Unai Emery. A sbloccare la sfida con uno splendido destro sotto la traversa, al 20', è Kvaratskhelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Madjo. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora Doué, che decide il match al 61'.



Il Psg continua a fare quello che gli riesce meglio negli ultimi due anni: vincere. Lo fa anche in Supercoppa Europea (secondo titolo dopo quello dell'anno scorso a Udine contro il Tottenham) e sempre contro un'inglese: l'Aston Villa, che cede 2-1. A Salisburgo, i campioni d'Europa in carica soffrono la propositività dei detentori dell'Europa League, ma col passare dei minuti la qualità dei francesi viene fuori: Bizot salva su Doué, ma l'azione prosegue e Doué serve Kvaratskhelia che fulmina il portiere dei Villans sul suo palo e sotto la traversa per l'1-0 degli uomini di Luis Enrique. Tutto sembra portare al vantaggio transalpino all'intervallo, ma al 45' brilla la stella del classe 2009 Brian Madjo: il 17enne si fionda con una zampata sul cross dalla destra di McGinn e mette in porta, gelando la parte dello stadio austriaco di fede parigina.