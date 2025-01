Supercoppa, a fine partite il premio 'Player Of The Match'

Sta per prendere il via a Riad la EA SPORTS FC Supercup che vedrà Atalanta, Inter, Juventus e Milan affrontarsi sul terreno di gioco dell'Al-Awwal Park per conquistare la 37/a edizione del trofeo. Anche in questa stagione, al termine di ognuna delle tre partite in programma (Inter-Atalanta il 2 gennaio, Juventus-Milan il 3 gennaio e la Finale il 6 gennaio tutte in diretta su Mediaset), il calciatore che si sarà maggiormente distinto sul campo riceverà il premio EA SPORTS FC Player Of The Match. Il vincitore del premio sarà selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.