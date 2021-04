Super League: il City si sfila ufficialmente, dubbi del Chelsea

IL CAOS

Atletico e Barcellona hanno confermato la propria adesione dopo la riunione d'urgenza tenutasi in serata

La Super League annunciata solo due giorni fa rischia seriamente di non vedere mai la luce. Dopo le aspre polemiche, il Manchester City ha fatto la prima mossa, annunciando ufficialmente la sua uscita. Dopo la riunione d'urgenza convocata dai 12 club fondatori, il Chelsea ha espresso le sue perplessità, mentre Atletico e Barcellona hanno confermato la propria adesione. Lo riporta Cadena Cope. Getty Images

Il Manchester City ha ufficializzato la sua uscita dalla Super League, mentre il Chelsea ha dei dubbi ma per ora rimane. Il progetto, ad appena due giorni dalla nascita, perde così un pezzo su 12, colpito pesantemente dalla protesta scatenatasi nel Regno Unito da parte dei tifosi, della stampa e di molti addetti ai lavori, con il deciso appoggio del governo del Premier Boris Johnson.

Nessuna marcia indietro, come si vociferava, da parte di Manchester United e Arsenal, che rimangono fedeli al nuovo format insieme a Liverpool e Tottenham. Intanto Ed Woodward, ad dei Red Devils, lascerà il suo incarico a fine 2021, una decisione che non pare connessa al progetto della discordia.

L'adesione del Barcellona al progetto è condizionata all'approvazione dei soci, che saranno chiamati ad esprimersi al riguardo. Lo stabilisce,

secondo quanto riferisce l'emittente TV3, una clausola fatta inserire dal presidente 'blaugrana' Joan Laporta nel contratto al momento dell'ingresso del Barça nel 'panel' dei dodici club soci del progetto. "Non entreremo a far parte della Super League fino a quando i soci del nostro club non voteranno per essa, dovrà essere una loro decisione, mi sembra chiaro" le parole del presidente Joan Laporta.

IL COMUNICATO DEL MANCHESTER CITY

"Il Manchester City può confermare di aver formalmente avviato le procedure per ritirarsi dal gruppo che aveva progettato una Super League europea".

CEFERIN: "BENTORNATO MANCHESTER CITY"

"Sono lieto di dare al Manchester City il bentornato nella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato grande intelligenza nell'ascoltare le molte voci, soprattutto quelle dei propri tifosi che hanno evidenziato la vitale importanza che ricopre l'attuale intero sistema del calcio europeo. Come ho detto al congresso UEFA, serve coraggio ad ammettere un errore ma non ho mai dubitato sul loro uso del buon senso nel prendere questa decisione. Il City è una vera risorsa per il gioco e sono lieto di lavorare con loro per un futuro migliore per il calcio europeo".