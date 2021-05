Super League, i club non temono sanzioni Uefa: decisiva l'ordinanza del tribunale di Madrid

RISCHIO ESCLUSIONE

Complicata l'esclusione delle squadre dalle competizioni Uefa, che deve rispettare un ordine del tribunale commerciale spagnolo

La battaglia tra Super League e Uefa promette scintille a livello legale. Da fonti vicino Nyon è rimbalzata la voce di una possibile esclusione dalle competizioni europee per 1-2 anni dei club che non faranno passi decisi per uscire dalla società che istituiva la nuova competizione ma, secondo quanto filtra dai club coinvolti, il rischio è basso visto esiste una sentenza del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente.

Se l'Uefa si appella all'articolo 51 dello Statuto che proibisce "alleanze tra club" senza il via libera del massimo organismo del calcio europeo, la Super League cita un'ordinanza cautelare del tribunale commerciale numero 17 di Madrid che vieta a Fifa, Uefa e leghe nazionali di adottare provvedimenti che "vietino, restringano, limitino o condizionino in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente" la Super League affermando che l'Uefa andrebbe contro la libera concorrenza in Unione Europea.

Giudici e avvocati nei comitati disciplinari dell'Uefa non possono ignorare un ordine del tribunale perché andrebbero incontro a sanzioni severe, anche in Svizzera, vincolata da un trattato a rispettare qualsiasi ordine proveniente dal tribunale di Madrid.

Resterà poi da valutare la posizione della Figc (sono attese sanzioni non economiche nei prossimi giorni) e soprattutto e la cosiddetta "clasuola Gravina" che nega l'iscrizione alla Serie a a chi partecipa ad una lega esterna.