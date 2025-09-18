Sudtirol, Castori: "Palermo è alle spalle, abbiamo un piano preciso"

L'allenatore del Sudtirol ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di Serie B in programma domani contro il Frosinone. "La delusione per la partita contro il Palermo è smaltita - ha precisato Castori - ora pensiamo a guardare avanti e sappiamo che domani ci aspetta un'altra trasferta difficile. La settimana è stata corta, perciò ci siamo concentrati di più sul comprendere gli errori fatti nella scorsa partita". Sul momento di forma della squadra: "Ho piena fiducia nel gruppo, ma non dobbiamo snaturarci. Dobbiamo avere un piano ben preciso, che è quello di affrontare ogni partita rimanendo fedeli ai nostri principi, accettando di poter subire ma con la consapevolezza di poter fare male all'avversario".