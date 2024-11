SUBBUTEO, LA F.LLI BARI REGGIO EMILIA VINCE LO SCUDETTO

Con uno score incredibile di ben 11 vittorie la F.lli Bari Reggio Emilia trionfa nel campionato nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale. La formazione, composta da Saverio Bari, Marco Lamberti, Luca Zambello, Alessandro Subazzoli, Alessandro Montanari e dallo spagnolo Carlos Flores, si è laureata campione al termine di un torneo dominato, di fatto, dalla prima all'ultima giornata. Al termine della competizione retrocedono in Serie B, CCT Roma, US Valponte e Aosta Warriors. Il Torino 2009 vince la Serie B. Promossi anche il Subbuteo Casale e il Palermo Tre promozioni dalla Serie C: Viterbese, Taranto e Verona. Sono questi i risultati del week end allo Stadium Genova Fiumara col trionfo della squadra emiliana. L'intero evento è stato trasmesso in live streaming sull'account TikTok della Fisct (@fisctsubbuteo), raggiungendo 221.743 visualizzazioni complessive, il campionato era inserito nel palinsesto degli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. Alla competizione hanno partecipato, complessivamente, 51 squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 300 persone presenti, che si sono affrontate per determinare la classifica della Serie A e della Serie B, entrambe composta da 12 formazioni ciascuna, e dei tre gironi di Serie C, da 9 squadre.