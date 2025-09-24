Stramaccioni: "Conte il migliore per carisma ed esperienza. Occhio ad Allegri senza coppe"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato degli allenatori di Serie A che guidano le loro squadre verso la lotta scudetto e la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League: "L'Inter è una squadra forte, ma Chivu ha di fronte Antonio Conte che in questo momento è superiore a tutti per carisma, esperienza e leadership. Farei molta attenzione anche al Milan di Allegri, non ha le coppe e avrà sempre tutta la settimana a disposizione per preparare le partite". Poi, su Roma e Juve: "Di Gasp mi sta convincendo l'empatia con cui è entrato nel mondo Roma, mentre di Tudor la continuità di sicurezza e risultati con cui ha chiuso la scorsa stagione e inaugurato la nuova":