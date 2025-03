Stasera Germania con lutto al braccio in ricordo Doris Fitschen

Scomparsa il 15 marzo, Doris Fitschen è stata una delle migliori calciatrici tedesche (144 presenze in Nazionale, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 e 5 Campionati Europei vinti) e una delle personalità più rilevanti nel panorama calcistico tedesco. Negli ultimi anni si era dedicata alla promozione e sviluppo della strategia 'Women in Football FF27' come coordinatrice per il calcio femminile all'interno della DFB, dopo aver ricoperto ruoli decisivi per la crescita e i successi del calcio femminile in Germania.