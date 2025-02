Sheva nella Hall of fame del Milan: standing ovation a San Siro

Standing ovation per Andrij Shevchenko nel prepartita del derby di Milan. L'ex campione rossonero è stato inserito nella Hall of fame del Milan ed è stato premiato dal club a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter. La Curva Sud rossonera e tutto lo stadio hanno intonato il coro che accompagnava ogni gol dell'attaccante ucraino "che gol che fa, il Fenomeno lascialo là, qui c'è Sheva". Un'accoglienza da brividi per l'ex campione del Milan che ha salutato lo stadio tutto in piedi per lui.