STADIO ROMA, GUALTIERI: "ASPETTIAMO PROGETTO DEFINITIVO IN TEMPI BREVI"

"Gli stadi di proprietà sono una necessità per le società sportive e siamo molto contenti di questi due progetti. La Roma è più avanti, c'è stato un preliminare e tutto il lavoro sul sito di Pietralata, perfetto perché è un'area edificabile, da rigenerare, un'area pubblica". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenuto all'evento 'Sport Industry Talk' di Rcs al Maxxi di Roma. "Il lavoro è uno stato molto avanzato e aspettiamo il progetto definitivo in tempi abbastanza rapidi, su una idea progettuale bellissima. Non è solo uno stadio, pure molto bello, ma una intera riqualificazione di un quadrante con tanto verde", ha aggiunto.