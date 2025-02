Stadio Firenze, ingegneri: "Piano antisismico è conforme a norme"

"Il piano antisismico scelto per lo stadio Franchi di Firenze è conforme alla legislazione vigente e alle indicazioni della Sovrintendenza". Lo ha affermato Gianpiero Porquier, coordinatore della commissione Protezione civile dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze, in occasione di un convegno sul recupero strutturale dello stadio dove è stato spiegato che "il restauro ha comportato l'adozione dei sistemi antisismici, non previsti" all'epoca "nell'opera dell'ingegner Nervi". "Per la riqualificazione dello stadio - ha aggiunto Porquier - si sono dovuti risolvere i problemi di degrado del cemento armato dovuti alla carbonatazione e ai cloruri, che hanno provocato il deperimento superficiale del calcestruzzo, oltre a consolidare con rinforzi strutturali alcune sezioni più critiche che, risultavano carenti (in particolare, i pilastri più corti e tozzi perimetrali al campo da gioco). Si è dovuto provvedere anche al miglioramento sismico dell'intera opera. All'epoca della costruzione Firenze non era zona sismica e la sua classificazione è iniziata dal 1 luglio 1982". "Lo studio preliminare, redatto dalla Scuola d'Ingegneria, prevedeva il mantenimento e l'allargamento dei giunti esistenti con l'inserimento di smorzatori sismici, tenendo conto del buon comportamento della costruzione in quasi 100 anni di vita - ha concluso Porquier -. Nel progetto esecutivo, invece, si è scelto di solidarizzare una parte dei giunti lasciando lo smorzamento sismico ad apparecchiature idrauliche mobili (shock trasmitter). Questa scelta cambia il comportamento sismico globale della struttura, con un miglioramento del coefficiente di vulnerabilità sismica: dall'attuale 0,35 allo 0,6 finale. Valore ammesso nei miglioramenti statici degli immobili storici e degli edifici scolastici esistenti".