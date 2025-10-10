Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Stadio Ferraris, il progetto va avanti regolarmente

10 Ott 2025 - 09:30
© Getty Images

© Getty Images

"Genova Stadium", la società paritetica costituita da Genoa e Sampdoria per la gestione del Luigi Ferraris, ha voluto rispondere con una nota congiunta pubblicata dai due club ad alcune dichiarazioni rilasciate da esponenti politici negli ultimi giorni. Come annunciato a fine settembre le due società genovesi proprio attraverso Genova Stadium avevano presentato una bozza preliminare del progetto di ristrutturazione dell'impianto, il cui costo sarà a carico dei club in cambio di una gestione dello stesso di 99 anni. Ipotesi messa in dubbio tra gli altri dall'ex vicesindaco e candidato poi sconfitto alle ultime elezioni Pietro Piciocchi in una recente intervista. Per questo il cda di Genova Stadium ha spiegato che "Il progetto si sta evolvendo nel pieno rispetto dalla normativa vigente (c.d. "Legge Stadi") e in costante interlocuzione con l'amministrazione comunale, che la Società desidera ringraziare per la continua disponibilità e collaborazione. Come è noto, la Società ha già presentato al Comune di Genova una bozza del documento di fattibilità delle alternative progettuali e una bozza del piano economico-finanziario, documenti che vedono il coinvolgimento di partner di primario standing e di principali operatori internazionali del settore, a garanzia della qualità e della solidità della proposta". Nei prossimi giorni vi sarà un ulteriore confronto con l'amministrazione comunale "propedeutico all'invio della versione definitiva dei documenti necessari alla stessa Amministrazione per l'avvio dell'iter" mentre prosegue la ricerca della struttura finanziaria "più idonea all'attuazione dell'operazione - conclude il cda di Genova Stadium -, con la determinazione di portare a compimento un progetto di fondamentale importanza per i club e per la città di Genova".

Ultimi video

01:26
Roma, Friedkin e Gasp

Roma, Friedkin e Gasp

03:35
MCH PARTENZA INTER 10/10 MCH

Inter in Libia per la sfida contro l'Atletico dell'ex Simeone

03:34
ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

02:18
ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

00:32
MCH ENTUSIASMO ALGERIA CON LUCA ZIDANE 10/10 MCH

Algeria, che entusiasmo per Luca Zidane

04:46
DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

00:49
DICH TONALI NAZIONALE DICH

Tonali: "Non chiudo la porta a un possibile ritorno in Serie A"

01:03
DICH DE GIORGI FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

De Giorgi: "Bravi i ragazzi, era difficile ripetersi"

01:54
DICH CRISTANTE NAZIONALE 9/10 DICH

Cristante: "Vogliamo il Mondiale, ho trovato un Gattuso carico"

02:15
DUP SABATO SRV DS N°4 PORTO (11 OTT)

La prova della DS N°4

01:40
Lo sciagurato David

Lo sciagurato David

01:37
Iildiz, minaccia inglese

Iildiz, minaccia inglese

01:39
Rafa Leao nel mirino

Rafa Leao nel mirino

01:28
La rincorsa del Milan

La rincorsa del Milan

01:30
Napoli e infortuni

Napoli e infortuni

01:26
Roma, Friedkin e Gasp

Roma, Friedkin e Gasp

I più visti di Calcio

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:22
Totti: "Nico Paz mi intriga, Gattuso può portarci al Mondiale"
12:12
Bari, Rao: "Il mio modello è Rafael Leao"
11:04
La Partita del Cuore Italia-Brasile nel segno della solidarietà
10:14
La Liga2 non si ferma, il Granada rimane senza portieri
09:30
Stadio Ferraris, il progetto va avanti regolarmente