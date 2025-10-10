Roma: Eccellenze Mediterraneo 2025, riconoscimenti a Tardelli-Merlino

Marco Tardelli - Una leggenda del calcio italiano e un esempio per le nuove generazioni Campione del Mondo 1982, icona di passione, carattere e umiltà, Marco Tardelli rappresenta una delle figure più amate e rispettate del calcio italiano e internazionale. La sua carriera, costellata di successi sportivi e umani, ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport, non solo per le vittorie ma per i valori che ha saputo incarnare: determinazione, correttezza e spirito di squadra. Tardelli continua ancora oggi a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni, testimoniando con il suo stile sobrio e la sua autenticità che il vero campione non è solo chi vince, ma chi resta umile, coerente e vicino ai valori umani. Per questo, l'Associazione Giornalisti del Mediterraneo gli conferisce il Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025 come simbolo di eccellenza sportiva e integrità morale. Myrta Merlino - Una voce autorevole del giornalismo e dell'impegno sociale Giornalista, conduttrice e autrice, Myrta Merlino è da anni uno dei volti più rappresentativi del giornalismo italiano. La sua carriera unisce competenza, empatia e impegno civile, con una particolare attenzione ai temi sociali e alle persone più fragili. Di recente, si è fatta portavoce di una significativa campagna della Polizia di Stato a tutela degli anziani, sensibilizzando l'opinione pubblica sul tema delle truffe e dell'abbandono sociale. Un gesto che conferma la sua visione di una comunicazione al servizio del bene comune, capace di informare, educare e proteggere. Donna di cultura e di valori, Myrta Merlino rappresenta a pieno titolo un modello di giornalismo moderno, attento alla verità ma anche alla solidarietà. Per la sua capacità di unire informazione, cultura e responsabilità sociale, le sarà conferito il Premio Internazionale "Eccellenze del Mediterraneo 2025", come riconoscimento al suo impegno a 360 gradi nel promuovere una società più consapevole e solidale. Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025: lo sport paralimpico protagonista a Roma Il prossimo 20 ottobre, a Roma, si terrà la cerimonia del Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025, che vedrà tra i premiati alcune delle stelle dello sport italiano. Tra loro anche l'atleta paralimpico Edoardo Giordan del Gruppo Paralimpico Fiamme Oro - Polizia di Stato, insieme a Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Monica Boggioni e Antonio Fantin. "La loro dedizione - sottolinea il comitato organizzatore - è un esempio luminoso di come lo sport possa unire, ispirare e trasmettere valori universali. Con questo riconoscimento, vogliamo celebrare non solo le loro vittorie, ma anche il messaggio di passione, serietà e orgoglio nazionale che portano con sé".