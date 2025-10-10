Francia, Giroud su un ritorno in nazionale: "Dovrebbe proprio esserci emergenza"

Anche se la stagione è iniziata alla grande con il Lille, Olivier Giroud sembra non prevedere un ritorno nella nazionale francese. In un'intervista a RMC, l'ex attaccante del Milan ha dichiarato: "Non ho la volontà di tornare, ho già ricevuto un bellissimo omaggio. Se mi chiamassero? Dovrebbe esserci davvero una grande emergenza (ride, ndr). Ora mancano cinque attaccanti e Deschamps non mi ha telefonato, segno che ha capito che la mia storia coi Bleus è finita. Ma se in una partita o in un raduno ci fosse bisogno di dare una mano, non è nel mio stile rifiutare una convocazione, anche se ho annunciato il mio ritiro dalla Francia. Per rendermi utile, potrei farlo".