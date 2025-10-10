Logo SportMediaset
Calcio

Genoa, Ekuban: "Abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato"

10 Ott 2025 - 14:40




In un'intervista rilasciata a La Repubblica, l'attaccante del Genoa Caleb Ekuban ha fatto il punto sul complicato inizio di stagione del Grifone. Queste le sue parole: "Parlando dei risultati purtroppo abbiamo raccolto molto meno rispetto a quello che abbiamo seminato guardando le partite. Contro il Napoli siamo arrivati al punto nella gara dove volevamo essere e poi un po' per qualità loro, un po' per disattenzioni nostre, sono riusciti a rimontarci e non siamo tornati a casa con un punto. Comunque resta l'atteggiamento, la voglia di fare, la prestazione anche, perché penso che abbiamo dimostrato di poterci stare benissimo e ora dobbiamo ripartire da lì". 

