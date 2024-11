ST. PAULI PRIMO CLUB CONTRO MUSK: VIA DA X

Il Sankt Pauli ha annunciato che abbandona la piattaforma 'X', precedentemente noto come Twitter, perché "il proprietario Elon Musk ha trasformato uno spazio di dibattito in un amplificatore di odio, capace di influenzare anche la campagna elettorale federale". La società tedesca, che si definisce antirazzista, antifascista e antiomofobica, è sempre stata pioniera nella lotta contro le ingiustizie attraverso lo sport. E anche questa volta non è stata da meno.