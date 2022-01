Squadre con più rigori in Europa? Lazio e Inter sul podio

LA CLASSIFICA

Dal 2018/19 solo United e Psg hanno effettuato più tiri dal dischetto

Da sempre tra gli episodi più contestati in una stagione, il calcio di rigore è frutto di discussioni in giro per il mondo. Chi vince o sta in alto in classifica, di solito ne usufruisce di più anche per via di un gioco più offensivo, ma tra i tifosi il rigore è sempre oggetto di sfottò. Il Cies Football Observatory ha pubblicato la classifica dei rigori a favore delle squadre dalla stagione 2018/19 a oggi. Sul podio nei cinque grandi campionati d'Europa ci sono due squadre italiane: Lazio e Inter. Serie A, chi ha ricevuto più rigori a partire dal 2018/19 Getty Images

Sia i biancocelesti che i nerazzurri nelle ultime stagioni hanno avuto in media un rigore a favore in campionato ogni 315 minuti di gioco, meno solo di Manchester United (uno ogni 299) e Paris Saint-Germain (uno ogni 305).

Milan e Juventus si trovano appaiate al quarto posto con un penalty ogni 324 minuti con la Sampdoria al nono posto nella top-10 (uno ogni 389 minuti).

In assoluto la squadra in Europa più volte presentatasi sul dischetto è la Stella Rossa (ogni 239 minuti), mentre a sorpresa per il campionato tedesco non è il Bayern Monaco la squadra più spesso sugli 11 metri bensi il Moenchengladbach.

Altra curiosità, dal 2018/19 a oggi, il Real Madrid ha realizzato tutti i 24 rigori ottenuti (100%) mentre la formazione più imprecisa è il Montpellier (57%).