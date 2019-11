Squadra dell'anno Uefa: Ronaldo, De Ligt, Koulibaly e Ruiz tra i candidati

La Uefa, sul proprio sito ufficiale, ha dato il via alle votazioni per scegliere la Squadra dell'Anno 2019: i tifosi potranno scegliere un modulo e undici giocatori da schierare all'interno dei 50 candidati scelti sulla base delle prestazioni effettuati da gennaio a dicembre. Per la serie A presenti Cristiano Ronaldo-De Ligt (Juventus) e Koulibaly-Fabian Ruiz (Napoli), unico italiano in corsa è Jorginho (Chelsea). C'è tempo fino al 9 gennaio quando verrà annunciata la formazione ufficiale.