Sportivo dell’anno Laureus, vincono Hamilton e Messi

SPORTIVO DELL'ANNO

Lewis Hamilton e Lionel Messi sono i vincitori della 20a edizione Laureus World Sportsman of the Year Award. Nella cerimonia di Berlino, per la prima volta nella storia sono due i vincitori del premio come miglior sportivo dell'anno. Il pilota inglese ha conquistato la passata stagione il 6° Mondiale di Formula Uno, mentre l'argentino, assente alla premiazione, è il primo calciatore a vincere il prestigioso riconoscimento.

Il premio per la Sportiva dell’anno è andato invece alla ginnasta statunitense Simone Biles, premiata per la terza volta in quattro anni. Riconoscimento anche per Sophia Floersch, che si aggiudica il titolo di Ritorno dell’anno dopo il terribile incidente in Formula 3 nel novembre 2018. La cerimonia dei Laureus World Sports Awards valorizza l’impegno della Fondazione Laureus Sport for Good con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di prevenzione del disagio giovanile.

TUTTI I VINCITORI

Laureus World Sportsman of the Year: Lewis Hamilton e Lionel Messi

Laureus World Sportswoman of the Year: Simone Biles

Laureus World Team of the Year: Nazionale maschile sudafricana di rugby

Laureus World Breakthrough of the Year: Egan Bernal

Laureus World Comeback of the Year: Sophia Flörsch

Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability: Oksana Masters

Laureus World Action Sportsperson of the Year: Chloe Kim

Laureus Best Sporting Moment: “Portato sulle spalle di una nazione” – Sachin Tendulkar

Laureus Lifetime Achievement Award: Dirk Nowitzki

Laureus Academy Exceptional Achievement Award: Federazione spagnola di basket

Laureus Sport for Good Award: South Bronx United