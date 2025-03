Spezia, tifosi disabili allo stadio con una navetta gratuita

I tifosi con disabilità motorie potranno raggiungere lo stadio "Alberto Picco" della Spezia con una navetta gratuita messa a disposizione da Spezia Calcio, dall'associazione Life on the Sea e da Porto Mirabello. A partire da venerdì sera, giorno di Spezia-Brescia, un pulmino raggiungerà lo stadio su prenotazione. "Un team qualificato di accompagnatori assicurerà che ogni passeggero venga assistito nel miglior modo possibile, garantendo un viaggio sicuro e confortevole fino al passaggio pedonale di Viale Fieschi, in prossimità dell'ascensore esterno del settore Distinti", fa sapere il club. Una volta terminata la partita i tifosi saranno riaccompagnati al punto di ritrovo presso Porto Mirabello.