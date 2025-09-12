Logo SportMediaset
Spezia, D'Angelo: "Sosta utile per recuperare le forze"

12 Set 2025 - 16:00
© italyphotopress

Il 18enne Diego Mascardi mette le mani sullo Spezia. Il giovane portiere, prodotto del settore giovanile e fresco di debutto con l'under 21 azzurra, è confermato come portiere titolare dei bianchi anche per la prossima delicata trasferta di Empoli. Lo ha annunciato il tecnico Luca D'Angelo oggi in conferenza stampa. "Questi 15 giorni giorni di sosta sono stati utili per recuperare la forma fisica. Wisniewski sta bene ed è a disposizione, ha fatto solo un allenamento di scarico perché ha giocato due partite intense con la nazionale polacca. Dobbiamo valutare Aurelio. Beruatto e Candela sono pronti, Kouda torna a disposizione dopo la squalifica e potrebbe partire titolare". Ha ripreso ad allenarsi anche Vignali, che tuttavia deve scontare la terza giornata di squalifica comminata dal giudice sportivo dopo la finale play off della scorsa stagione. Spezia con un solo punto dopo due partite casalinghe e unica squadra di serie B a non aver ancora segnato. "Siamo stati farraginosi nelle prime due di campionato - analizza D'Angelo -. Con la Carrarese per più di un tempo abbiamo giocato in dieci, con il Catanzaro abbiamo fatto bene difensivamente e più fatica offensivamente. Serve entusiasmo quando si attacca, serve razionalità quando si difende". L'allenatore prova infine a chiudere il caso Lapadula. "E' sempre stato integrato a livello umano, era sul mercato e una volta chiusa la finestra è tornato con noi". 

