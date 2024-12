Spettatore colto da malore a Potenza, arbitro sale in tribuna e lo salva

Appresa la notizia il Sindaco di Pietragalla ha mandato un messaggio molto significativo ad Antonio Rubino: "Troppo spesso la categoria arbitrale è destinataria di ingiusti attacchi, troppo spesso assistiamo ad atti di inaudita violenza nei confronti di giovani arbitri, per questo motivo credo sia giusto rendere onore e dare la pubblicità che meritano a gesti di incredibile coraggio come quello del signor Saverio Candela. Che giunga al ragazzo il più vivo ringraziamento per ciò che ha fatto da parte dell'intera comunità di Pietragalla e, soprattutto, dalla famiglia del signore colpito dal malore". Le squadre non se l'erano sentita di riprendere a giocare per la tragedia sfiorata; recupereranno in data da destinarsi.