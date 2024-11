SPARWASSER ARRIVA IN ITALIA, L'EROE DELLA GERMANIA EST CHE SCONFISSE L'OVEST

"Avevo 9 anni e mezzo quando vidi alla televisione il Mondiale di calcio del 1974, la partita tra la Germania Ovest e la Germania Est, il gol di Jürgen Sparwasser. Tifavo per la Germania Est, come tifavo per gli indiani contro i cowboys. La gioia per quella vittoria l'ho portata dentro me nel tempo, appassionandomi alla realtà, non solo calcistica, dell'Europa Orientale e in particolare della Germania Est. Con questo libro ho in qualche modo chiuso un cerchio aperto nell'età in cui si pensa che tutti i sogni si possano avverare. Sapere che nelle presentazioni di Roma, Bologna e Milano ci sarà accanto a me Sparwasser, con cui è nata una buona amicizia, mi riempie d'orgoglio" - dichiara Giovanni Tosco, giornalista di Tuttosport.