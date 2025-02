Spalletti: "Vorrei che Bove potesse fare quello che vuole"

"Kean? In bocca a lupo da parte mia e della Federazione e degli sportivi che amano il calcio, non l'ho sentito per quanto successo ma ho parlato con il medico della federazione che si è sentito con il medico della Fiorentina. Stiamo ad aspettare che possa ricominciare ad allenarsi". Così il ct azzurro della Nazionale Luciano Spalletti, nel corso di un incontro con la stampa nella sua tenuta di Montaione, parlando di Moise Kean e dell'infortunio dell'attaccante della Fiorentina uscito dal campo ieri in barella contro il Verona. "Bove? A me piacerebbe che la normativa assomigliasse alla sua volontà e dargli la possibilità di dargli quello che fa piacere", ha aggiunto in merito alla ripresa dell'attività del centrocampista Edoardo Bove.