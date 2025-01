Spalletti elogia Cambiaso: "Il suo livello è alto. Non mi stupiscono i complimenti di Guardiola"

Luciano Spalletti crede molto in Andrea Cambiaso e la dimostrazione arriva da un'intervista rilasciata a Vivo Azzurro Tv in cui il commissario tecnico ha tessuto le lodi del giocatore della Juventus: "È un calciatore moderno. Quello ideale per me è quello che usa il suo talento per servire poi quelli che ne hanno di meno e alzare il livello di tutti quanti nella squadra. Sono felice che un allenatore del livello di Guardiola abbia fatto questi complimenti, ma non sono sorpreso perché lui ci ha fatto vedere di essere un calciatore che ha un livello alto".