Spalletti con la Toscana nel cuore: 300 biglietti comprati per beneficenza

Promessa mantenuta: "Gli impegni con la Nazionale non mi permetteranno di esserci fisicamente, ma per aiutare la mia terra prenderò i biglietti per tutti i miei amici". Detto, fatto. Luciano Spalletti è un uomo di parola e ha comprato 300 biglietti per la partita di beneficenza "Metti in campo il cuore per la Toscana" di sabato sera a Empoli, evento in onda domenica sera (19 novembre) in seconda serata su Italia 1. E nonostante l'impegno con la Macedonia del Nord per le Qualificazioni a Euro 2024, si è prodigato lui stesso venerdì mattina, giorno della partita degli azzurri, per ricordare ai suoi collaboratori di provvedere all'acquisto e al ritiro dei tagliandi.