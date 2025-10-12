Spalletti: "Acerbi aveva accettato convocazione in Nazionale"

"Sono sempre di più quelli che trovano scusanti o motivazioni per non assolvere i propri impegni, sono sempre di meno quelli che ci mettono la faccia. Acerbi? La possibilità di dirmi quelle cose che ha detto c'era stata e invece le ha dette troppo tardi. Acerbi ha accettato la pre-convocazione: il giorno prima di convocare i giocatori gli ho telefonato e gli ho detto che aveva ragione perché il campo aveva detto una cosa chiara ed è ancora uno dei più forti. Nella semifinale con il Barcellona ha fatto il gol decisivo e gli ho detto che era sempre uno dei più bravi mentre prima avevo cercato di escluderlo per dare forza ai giovani. Volevo convocarlo per la partita-chiave contro la Norvegia, avevamo tre infortunati: Gabbia, Buongiorno e Gatti". Così Luciano Spalletti, ospite dell'ultima giornata del Festival dello sport di Trento il relazione al no a suo tempo alla convocazione in Nazionale da parte del difensore dell'Inter, Francesco Acerbi.