SPAL, SEMPLICI: "QUOTA SALVEZZA A 37-38 PUNTI"

06/04/2019

Dopo i tre punti conquistati contro la Lazio, per la Spal di Semplici arriva subito un sfida salvezza in casa del Cagliari: "Come sta la squadra dopo il turno infrasettimanale? I ragazzi sono un po' stanchi ma è normale quando giochi tre partite ravvicinate. Per questo motivo domani dovremo fare scelte piuttosto attente, per mettere in campo la squadra migliore per fare una prestazione importante. Il Cagliari è una formazione ottima, specialmente in casa, dove riesce sempre a fare grandi partite. La vittoria sulla Lazio ha lasciato in noi la consapevolezza che la squadra ha trovato la giusta continuità. Abbiamo trovato un’identità di gioco nelle due fasi abbastanza positiva, non dobbiamo rilassarci ma continuare a lavorare perché non abbiamo ancora fatto niente. Questo tipo di risultati ci devono dare forza e convinzione. Turnover Petagna? Ha sempre giocato e c'è bisogno di gente fresca. Paloschi? Alberto sta bene, domenica è entrato molto bene quindi sia Paloschi, Antenucci e lo stesso Floccari possono essere della gara. La quota salvezza? Penso sia di 37, 38 punti".