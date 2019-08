Dopo il dissequestro dello stadio Paolo Mazza di Ferrara, lunedì ripartirà la campagna abbonamenti e domenica 18 la Spal conta di poter giocare in casa la gara di Coppa Italia contro la vincente di Pordenone-Feraplisalò (match in programma domani sera a Udine). L'incubo sta finendo, a giorni la Commissione provinciale di vigilanza dovrebbe dare il via libera. E quindi anche il debutto in campionato con l'Atalanta del 25 agosto non è in discussione. Ma quanto accaduto (un mese di indagini e prove di tenuta dei singoli settori dell'impianto) ha lasciato scorie nei massimi dirigenti spallini. "Nel corso dei sei anni di gestione - sibila il presidente, Walter Mattioli - questo è il periodo più brutto. Sono accadute cose che non sarebbero dovute succedere: lo stadio Mazza era sicuro e lo sarà anche in futuro. Abbiamo avuto danni di un'intensità inimmaginabile. Danni di immagine ed economici. Non lo meritavamo. Siamo rimasti zitti a fronte di accuse pesanti e in attesa terminassero le verifiche. Ma quanta rabbia ed amarezza...".