Tre persone sono state arrestate in Spagna per insulti razzisti rivolti all'indirizzo di Lamine Yamal e Raphinha nell'ultimo Clasico tra Barcellona e Real Madrid, andato in scena il 26 ottobre scorso al Santiago Bernabeu. Lo ha confermato la polizia nazionale. I tifosi arrestati dovranno rispondere dell'accusa di "manifestazioni xenofobe che hanno leso la dignità e l'integrità morale di entrambi i calciatori".