SPAGNA, LIGA RISPONDE A CRITICHE SUL NO A RINVIO DELLE GARE: "MIGLIOR MESSAGGIO È NON FERMARSI"

"Crediamo che nella terribile situazione che stiamo vivendo in Spagna, il miglior messaggio sia quello di non fermarci , tranne che nelle zone colpite. Il miglior messaggio è essere in prima linea nel nostro lavoro, come tutti i lavoratori del resto del mondo. settori, dando visibilità, generando risorse e spiegando al mondo che dobbiamo essere tutti coinvolti per andare avanti". Così Javier Tebas, presidente della Liga, in un messaggio sui propri canali social dopo le critiche legate alla scelta di far disputare la giornata del massimo campionato spagnolo nonostante il lutto che ha colpito l'area di Valencia. Oggi sia Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, in conferenza stampa, ha mostrato riluttanza ne giocare questo fine settimana. "Non ha senso giocare questa giornata", ha affermato con enfasi il Cholo. Anche l'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha chiarito che se fosse in suo potere "sospenderebbe tutto perché è davvero una tragedia per la Comunità Valenciana e per tutta la Spagna"