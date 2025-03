Spagna, la soddisfazione di De La Fuente: "Abbiamo vinto una sfida che poteva esser una finale"

Luis De La Fuente è particolarmente soddisfatto per aver condotto la Spagna in semifinale di Nations League. Il commissario tecnico iberico ha elogiato i suoi dopo la sfida vinta ai rigori contro l'Olanda nonostante le grandi difficoltà incontrare nel superare gli Orange: "Grande emozione e tanta sofferenza nel godersi una partita che avrebbe potuto essere una finale. Abbiamo visto nello svolgimento della partita che era proprio così. Un'ottima Nazionale dall'altro lato, molto forte. Basta guardare la rosa per capire di che tipo di competizione si tratta. Dobbiamo dare importanza a questa grande competizione. Penso che sia molto interessante e per me il livello è simile a quello di un campionato europeo - ha spiegato De La Fuente nel dopo-partita -. È stata una partita molto aperta fra due squadre che giocano un calcio simile. Noi attacchiamo sempre e molto. Ecco perché gli spettatori si sono divertiti così tanto oggi. La partita è stata a tratti fuori controllo ma godiamoci un'altra grande Final Four. Tre campioni del mondo e un campione europeo si sono qualificati.Oggi abbiamo avuto sensazioni simili a quelle dell'Europeo, eravamo più riconoscibili. È molto bello andare avanti in questo modo. Dobbiamo valorizzare le prestazioni di questo gruppo di giocatori. Ora la Francia? Abbiamo tempo per preparare la partita contro la Francia. Domani ci metteremo al lavoro. Dobbiamo monitorare i nostri giocatori è la cosa più importante. Sarà una semifinale fantastica".