Altro riconoscimento importante per Cristiano Ronaldo, già grande protagonista nella Juve di Maurizio Sarri nelle prime uscite amichevoli. Il quotidiano Marca ha infatti deciso di assegnare al campione portoghese il premio "Marca Leyenda", il massimo riconoscimento che la stampa iberica assegna a un personaggio sportivo. La premiazione avverrà lunedì 29 luglio al Teatro Regina Vittoria di Madrid. La decisione di assegnare a CR7 il premio per il 2019 è motivata dal fatto che, vincendo lo scudetto con la Juve, l'attaccante bianconero è diventato l'unico ad aver vinto in carriera Premier, Liga e Serie A.