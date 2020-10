Spadafora, ultima replica a CR7: "Bugie? Mi baso sulle comunicazioni della Juve"

Ultimo scontro tra Cristiano Ronaldo e Vincenzo Spadafora. Il portoghese in diretta Instagram ha parlato di bugie in merito alla presunta violazione del protocollo sul Covid-19 e immediata è arrivata la replica del ministro dello sport: “Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni della società alla Asl di Torino. Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi”.