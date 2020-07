Spadafora: "Stiamo lavorando per riaprire gli stadi a settembre"

"Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico". Lo ha dichiarato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, al question time al Senato rispondendo a un'interrogazione sulla riapertura degli stadi di calcio.