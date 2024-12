Southampton, Juric si presenta: "Mi ispiro all'Atalanta"

"So che sarà un lavoro molto duro. Nella storia nessuno è mai rimasto in Premier League partendo da questa situazione". Ivan Juric si presenta così nella prima conferenza da allenatore del Southampton: "Penso che ci siano molti buoni giocatori e possiamo fare molto meglio in alcuni momenti della partita. Sono ottimista. Contro il Fulham ho visto un'altra mentalità ed è il primo passo per fare meglio. Penso che possiamo fare qualcosa di eccezionale e i ragazzi devono essere molto motivati ​​per fare qualcosa che nessuno ha fatto. Ho visto cose buone e meno buone, ma c'è del potenziale. Quello che mi piace davvero fare è migliorare i giocatori. Sono ossessionato: se mi dai un giocatore il cui valore è cinque, dopo un anno è otto. Mi piace lavorare e analizzare. Forse la gente non conosce il lavoro che ho fatto a Torino o a Verona perché non abbiamo giocato in Europa, ma il mio stile è quello dell'Atalanta. Vogliamo pressare alto e giocare bene".