Soulé lancia la sfida alla Juventus: "Non cerco vendette dopo l'addio in estate"

"Per me questa è una partita speciale, sono stato cinque anni alla Juve. La Next Gen mi ha aiutato molto, giocando in Serie C sono molto migliorato fisicamente e tecnicamente - ha spiegato l'attaccante sudamericano in un'intervista a Calciomercato.com -. Quando giocavo in prestito a Frosinone, ero di proprietà della Juventus e pensavo di tornare in bianconero. Durante il mercato di gennaio comunicarono che mi dovevano vendere per incassare soldi, forse a una squadra araba. Quella trattativa non si è concretizzata, ma quando sono partito per il ritiro estivo sapevo già che sarei dovuto andare via".