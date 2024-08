Fiorentina con Lask, Apoel, Vitoria Guimaraes, New Saints, San Gallo e Pafos

© Getty Images

La quarta edizione della Conference League, in cui sarà impegnata la Fiorentina dopo la vittoria ai rigori sull'Akademia Puskas nei playoff, durerà dal 3 ottobre fino alla finale del 28 maggio 2025. Il cambiamento più importante riguarda la fase a gironi, che diventerà un'unica fase di campionato a 36 squadre. Ogni squadra affronta sei squadre diverse (tre in casa, tre in trasferta). Nel loro girone i viola si troveranno di fronte Lask, Apoel, Vitoria Guimaraes, New Saints, San Gallo e Pafos