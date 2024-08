Sorteggi Europa League e Conference League, via al nuovo format: criteri e fasce, chi possono incontrare le italiane

LA GUIDA

Al Grimaldi Forum di Montecarlo è tutto pronto per svelare il girone unico a 36 squadre di Europa League e Conference, con Lazio, Roma e Fiorentina che attendono di conoscere le proprie avversarie

© Getty Images Anche Europa League e Conference League si preparano a indossare il loro nuovo abito, come successo con la nuova Champions League. La stagione 2024/2025, infatti, è quella del gran debutto del nuovo format del girone unico a 36 squadre per entrambe le competizioni "minori" d'Europa, la cosiddetta "League Phase" che porterà le prime otto classificate alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta, mentre le classificate dal nono al 24esimo posto giocheranno uno spareggio per accedere agli ottavi di finale. Venerdì 30 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo prenderà quindi forma il girone unico di Europa League, in cui saranno impegnate Roma e Lazio, e quello di Conference League che vedrà competere la Fiorentina. Ma come funziona il nuovo format, quali sono le qualificate e quali i criteri di sorteggio?

EUROPA LEAGUE, LA GUIDA AL SORTEGGIO

Partiamo dall'Europa League, competizione in cui l'Italia schiererà due squadre. Si tratta di Roma e Lazio, le uniche per tutta la stagione 2024/2025. A differenza del passato, infatti, nessuna squadra potrà retrocedere dalla Champions League all'Europa League, portando di fatto la seconda competizione europea per club a essere un campionato a parte. Come detto, la novità dell'anno è l'addio agli otto gironi da otto squadre per accogliere un girone unico da 36 club. Questi, in base al sorteggio, affronteranno nel corso della stagione altre otto squadre (quattro gare in trasferta e quattro in casa), due per ogni fascia. Infatti, come visto già per la Champions, il criterio di sorteggio si baserà proprio sulle quattro fasce dalle quali verranno pescate le rispettive avversarie (due dalla fascia 1, due dalla fascia 2, due dalla fascia 3 e due dalla 4).

Fascia 1 - ROMA, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintrach Francoforte, LAZIO, Tottenham, Slavia Praga

Fascia 2 - Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Lione, Paok, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv, Ferencvaros

Fascia 3 - Qarabag, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodø/Glimt, Union Saint-Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland, Malmö

Fascia 4 - Athletic Club, Hoffenheim, Nizza, Anderlecht, Twente, Besiktas, RFS, FCSB, Elfsborg

Non ci sarà più il sorteggio integrale "manuale" con le palline, ma automatico e gestito da un computer che si occuperà anche di stabilire il calendario della fase a girone unico. Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche, poi per ogni squadra estratta manualmente il software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Al termine delle otto sfide, le prime otto classificate, come accennato in precedenza, accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi a eliminazione diretta in gare di andata e ritorno (dalla nona alla sedicesima saranno teste di serie e non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno il ritorno in casa) e le vincenti raggiungeranno le altre otto squadre agli ottavi. Le squadre dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto verranno eliminate, senza possibilità di essere "ripescate" in Conference League, come succedeva invece in passato.

Il sorteggio prenderà il via alle 13.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo, con Lazio e Roma che conosceranno le avversarie nel loro cammino verso la finale del 21 maggio 2025 al San Mamés di Bilbao, in Spagna.

CONFERENCE LEAGUE, CHI PUÒ AFFRONTARE LA FIORENTINA

Stessi criteri per la Conference League 2024/2025, con una differenza: nel girone unico da 36 le avversarie che arriveranno dalle fasce saranno sei (una per ogni fascia) con tre match da giocare in casa e altrettanti in trasferta.

Fascia 1 - Chelsea, Copenhagen, Gent, FIORENTINA, Lask, Real Betis

Fascia 2 - Istanbul Basaksehir, Molde, Legia Varsavia, Heidenheim, Djurgarden, Apoel Nicosia

Fascia 3 - Rapid Vienna, Omonia Nicosia, HJK Helsinki, Vitoria Sport Clube, Astana, Olimpia Lubiana

Fascia 4 - Cercle Brugge, Shamrock Rovers, The New Saints, Lugano, Mlada Boleslav, Hearts

Fascia 5 - Petroclub, St. Gallen, Panathinaikos, Backa Topola, Borac Banja Luka, Jagiellonia

Fascia 6 - Celje, Larne, Dinamo Minsk, Pafos, Vikingur Reykjavik, Noah Vedi anche conference league Conference League, la Fiorentina è qualificata: decide De Gea ai rigori

Come avvenuto per i sorteggi di Champions e come spiegato per quelli di Europa League, dopo che sarà stata estratta manualmente una squadra dall'urna il software abbinerà la squadra estratta a una squadra di ciascuna delle sei fasce. Non ci potranno essere derby fra squadre della stessa nazione e ogni squadra potrà affrontare al massimo due squadre dello stesso Paese.

Le prime otto classificate del girone unico saranno promosse direttamente agli ottavi, le squadre dal nono al ventiquattresimo posto andranno al turno di playoff, mentre le squadre dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto verranno eliminate.

Per la fase a eliminazione diretta ci sarà un tabellone tennistico, con un sorteggio parziale, simile a quello degli Slam di tennis. La prima e la seconda della classifica del girone unico, infatti, saranno dalla parte opposta del tabellone e potrebbero affrontarsi solo in finale, che si giocherà mercoledì 28 maggio 2025 al Wroclaw Stadium di Breslavia, in Polonia.

Per conoscere le avversarie della Fiorentina e tutte le gare della nuova Conference League 2024/2025 si dovrà attendere fino alle 14.30, orario in cui sarà dato il via al sorteggio al Grimaldi Forum di Montecarlo.