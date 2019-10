Sorpresa a Tiki Taka: c'è Icardi con Wanda per Inter-Juve

Mauro Icardi a Milano per Inter-Juve e per... Tiki Taka. L'ex attaccante dell'Inter, ora al Psg, ha infatti lasciato Parigi per fare ritorno in Italia assieme alla moglie-agente Wanda Nara: probabilmente avrebbero dovuto entrambi assistere al Derby d'Italia allo stadio ma alla fine non si sono presentati a San Siro. Presenti invece negli studi di Cologno Monzese per la puntata del talk-show sportivo condotto da Pierluigi Pardo: Wanda come ospite e opinionista della trasmissione, Maurito dietro le quinte.