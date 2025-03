Smoking in panchina, mister Barcelona Guayaquil spopola sui social

Quando l'eleganza va oltre fa decisamente notizia e diventa fenomeno social. E' successo a Segundo Castillo, allenatore del club ecuadoriano Barcelona de Guayaquil che durante l'ultima partita di Copa Liberatadores, vinta per 3-0 sui brasiliani del Corinthians, si è presentato in campo con un look davvero particolare: smoking e gilet bianchi, papillon e pantoloni neri e scarpe lucide dello stesso colore. Insomma, qualcosa che sulle panchine - dove pure gli allenatori della nuova generazione sono particolarmente attenti all'outfit - non si era mai visto. Le foto e i video di Castillo hanno catturato l'attenzione degli utenti dei social, finendo per fare il giro del mondo, tra post ironici e stupiti.