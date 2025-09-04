Siviglia, ecco Sanchez: "Ho ancora molto da dare in Europa"

Alexis Sanchez, nuovo acquisto del Siviglia, rilascia le sue prime parole ai canali ufficiali del club: "Ho avuto anche molte occasioni per tornare in Sud America, ma fisicamente mi sento ancora bene, ho ancora molto da dare in Europa, soprattutto in un grande club come il Siviglia. Lo stadio, la tifoseria... Ho giocato qui contro ed è davvero fantastico. Credo che il club debba essere più in alto di dove si trova ora. È una squadra che deve essere sempre dove è stata prima: lottare per la Champions e vincere titoli come l'Europa League. Deve tornare in alto". L'ex attaccante dell'Udinese ha anche parlato del rapporto con Almeyda, suo nuovo allenatore: "Abbiamo subito parlato e ci siamo trovati in sintonia. Credo di essere un po' come lui, o lui un po' come me. Con la stessa voglia di andare avanti, di stare tutti uniti e di fare qualcosa di bello a Siviglia".