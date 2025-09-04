Armani, le parole di Shevchenko: "Ha insegnato l'eleganza al mondo, perdo un amico"
04 Set 2025 - 16:08
"Il mondo perde un uomo che gli ha insegnato l'eleganza. Io perdo un amico. Grazie di tutto, caro Giorgio". Lo scrive in un post su Instagram Andriy Shevchenko, ex stella del Milan, ricordando Giorgio Armani, morto oggi all'età di 91 anni.
