Sindaco Qualiano: "Sarebbe onore ospitare centro sportivo Napoli"

Ospitare a Qualiano il nuovo centro sportivo del Napoli "sarebbe un grande onore". Così il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, commentando l'ipotesi che sia il suo comune a ospitare il futuro centro sportivo della Ssc Napoli, il cui quartier generale è da 20 anni a Castel Volturno, in provincia di Caserta. "Apprendiamo con interesse la notizia riportata da Il Mattino riguardo alla possibile scelta di Qualiano come sede del futuro centro sportivo del Napoli del Presidente Aurelio De Laurentiis - dichiara De Leonardis - in passato ci sono stati colloqui con esponenti della Ssc Napoli, per noi sarebbe un grande onore ospitare una realtà sportiva così prestigiosa. Come amministrazione comunale siamo aperti a ogni opportunità che possa portare valore al nostro territorio", conclude il primo cittadino.