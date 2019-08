L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, rende omaggio alla "leggenda assoluta" Fernando Torres e spera che possano lavorare di nuovo nuovo insieme all'Atletico in futuro. Lo scrive il 'Daily Mail'. L'ex attaccante spagnolo, 35 anni, ha disputato la sua ultima partita da professionista per i giapponesi del Sagan Tosu la scorsa settimana. Torres, nella sua carriera lunga 18 anni, ha aiutato la Spagna a vincere la Coppa del Mondo nel 2010 e gli Europei sia nel 2008 che nel 2012. Dopo aver messo in mostra il proprio talento con la maglia dei Colchoneros, il bomber si è trasferito in Inghilterra, al Liverpool e al Chelsea, prima di un'avventura al Milan, del ritorno all'Atletico e della partenza per il Giappone, dove ha chiuso la carriera.