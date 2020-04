Sfida Leao-Esposito alla Play: il derby finisce pari

prima volta online

L'appuntamento settimanale nerazzurro con gli eSports ha avuto, oggi, una sfida speciale ed esclusiva. Sebastiano Esposito e Rafael Leão si sono affrontati in quello che è stato il primo derby di Milano virtuale della storia. Giocato su PES 2020 e trasmesso in diretta sui canali nerazzurri del club e su DAZN, l'#eDerbyMilano e' terminato con uno spettacolare 2-2. Sebastiano Esposito da una parte, Rafael Leão dall'altra. Controller in mano, i due giovani attaccanti hanno dato vita a una sfida ricca di colpi di scena. Esposito ha deciso di schierarsi titolare alle spalle di Lukaku e Lautaro e ovviamente anche Rafael Leão si è inserito nell'11 titolare al fianco di Ibrahimovic.

Ed è stato proprio l'attaccante portoghese a trovare il gol del vantaggio allo scadere del primo tempo, proprio con il suo giocatore virtuale: uno scambio nello stretto con Ibrahimovic e il tocco a battere Handanovic. Esposito ha reagito subito, trovando il pareggio in avvio di ripresa con Lukaku, servito da Lautaro Martinez. Secondi 45 minuti del match ricchi di colpi di scena, con il palo di Rafael Leão e le parate di Donnarumma. Al 76' il vantaggio dell'Inter, con Esposito bravo a trovare il gol con Lautaro Martinez, servito da Lukaku. Un gol che non e' bastato a trovare la vittoria nerazzurra: Leão è riuscito a trovare il guizzo del 2-2 grazie a Ibrahimovic. Inutile il forcing finale di Esposito: il primo #eDerbyMilano è finito in parità.